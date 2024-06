En direct

19:37 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? L'autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cambremer, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,13% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,55% pour Yannick Jadot, 0,99% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 15,54% à Cambremer le 9 juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (5,01%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (9,67%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,25%) le 9 juin. Soit un cumul de 31% sur place.

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Cambremer en 5 ans Que déduire de cette combinaison de scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Cambremer entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 24,53% pour la liste RN à Cambremer début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 24,53% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Cambremer, devant Valérie Hayer à 20,38% et Raphaël Glucksmann à 15,54%. Le RN glanait ainsi pas moins de 142 votants de Cambremer.

14:32 - 34,4% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Cambremer Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 34,4% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 20,72%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 18,62% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 62,9% devant Marine Le Pen (37,1%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Cambremer ? Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Cambremer, récoltant 12,07% des voix sur place, contre 26,49% pour Nathalie Porte (Les Républicains). Cambremer optera en revanche pour Jérémie Patrier-Leitus (La République en Marche) au second tour, finalement en tête localement avec 71,81%.

11:02 - Dynamique électorale à Cambremer : une analyse socio-démographique Dans la commune de Cambremer, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (77,98%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,78%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 558 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,66%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,56%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,65%, comme à Cambremer, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - C'est l'heure de voter à Cambremer : l'abstention au cœur des préoccupations À Cambremer, quelle abstention aux élections législatives ? La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Cambremer. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 007 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,58% avaient pris part au vote, contre une participation de 81,33% au premier tour, ce qui représentait 819 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,49% au premier tour. Au second tour, 52,3% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Cambremer pour les législatives 2024 ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des Français est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Cambremer.