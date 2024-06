Résultat des législatives à Campagne-lès-Wardrecques : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Campagne-lès-Wardrecques comme dans toute la France. Avec ses 1 294 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 78 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (93,19%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,61% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 48,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 691,17 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Campagne-lès-Wardrecques, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - La participation aux législatives à Campagne-lès-Wardrecques

L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 990 personnes en âge de voter à Campagne-lès-Wardrecques, 38,99% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 42,51% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,62% au premier tour et seulement 44,14% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Campagne-lès-Wardrecques ? Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.