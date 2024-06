En direct

19:47 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une portion. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 10,49% à Campénéac le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,91% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,93% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 20% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,44% des votes dans la localité.

18:42 - Le RN a fortement gagné du terrain à Campénéac Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 20% à Campénéac ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Campénéac au début du mois ? Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. 38,72% des votes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Campénéac, devant Valérie Hayer à 13,99% et Raphaël Glucksmann à 10,49%. Le mouvement nationaliste a réuni ainsi pas moins de 321 votants de Campénéac.

14:32 - 30,06% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Campénéac C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Campénéac lors du premier tour de la présidentielle avec 30,06%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 29,8%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,34% et 5,64% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 48,24% contre 51,76%.

12:32 - À Campénéac, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Campénéac il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,71% au premier tour, contre 45,49% pour Paul Molac (Régionaliste), Campénéac votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Campénéac se tournera d'ailleurs encore vers Paul Molac au second tour, finalement en tête localement avec 80,81%.

11:02 - Analyse socio-économique de Campénéac : perspectives électorales Quel impact auront les électeurs de Campénéac sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,8% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 762 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,17%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (11,34%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Campénéac mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,18% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Campénéac ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les élections européennes de début juin, 43,21% des électeurs de Campénéac avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,06% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,65% au premier tour. Au second tour, 51,92% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 18,56% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,22% au second tour.