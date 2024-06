Résultat des législatives à Cappelle-Brouck : l'élection 2024 en direct

Analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le RN réalisait un très bon résultat à Cappelle-Brouck lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Pierrette Cuvelier devant ses concurrents au premier tour, avec 31,19% dans la cité, qui votait pour la 14ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 50,12%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,88%.

11:02 - Cappelle-Brouck : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Cappelle-Brouck, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 158 habitants répartis dans 502 logements, ce bourg présente une densité de 65 hab/km². L'existence de 39 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,68% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 49,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 432,50 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Cappelle-Brouck, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.