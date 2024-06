En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 17% et 21% à Carentoir à l'issue de ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Nouveau Front populaire ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 10,81% à Carentoir. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,24% des bulletins dans la localité.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Carentoir en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse tout proche des 30% à Carentoir ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Carentoir Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 38,53% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Carentoir, contre Valérie Hayer à 17,31% et Raphaël Glucksmann à 10,81%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 492 électeurs de Carentoir.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Carentoir lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Carentoir avec 27,31% contre 31,93% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,47% et 5,63% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,67% contre 53,33%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Carentoir ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Carentoir, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 18,68% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 38,81% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Régionaliste (76,12%). Paul Molac conservait donc son avance sur place.

11:02 - Carentoir et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Carentoir comme partout ailleurs. Avec une population de 3 043 habitants répartis dans 1 975 logements, cette localité présente une densité de 55 habitants par km². L'existence de 176 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 14,34% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,61% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 46,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,86%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 1972,93 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Carentoir, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - L'abstention aux législatives à Carentoir (56910) L'une des clés de ces législatives sera immanquablement l'abstention à Carentoir. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,32% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des électeurs se sont déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,11% au niveau de la ville, contre une participation de 74,71% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 864 personnes.