Résultat des législatives à Caro : l'élection 2024 en direct

11:02 - Caro aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Caro contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 45,22% de population active et une densité de population de 31 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,43% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec ses 9,71% d'agriculteurs pour 1 138 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,27%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,48%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Caro mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,32% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.