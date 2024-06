Résultat des législatives à Castelnau-de-Lévis : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Castelnau-de-Lévis dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est affichée en tête des élections européennes 2024 à Castelnau-de-Lévis. L'extrême droite cumulait 29,9% des voix, soit 238 voix, face à Raphaël Glucksmann à 20,35% et Valérie Hayer à 11,31%.

14:32 - 25,91% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Castelnau-de-Lévis La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Castelnau-de-Lévis avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la patronne du RN écrasait le match avec 25,91% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,48% et 19,46% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,67% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,57% contre 54,43%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Castelnau-de-Lévis ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette élection des députés, au niveau local. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Castelnau-de-Lévis il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 23,3% au premier tour, contre 34,60% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (La République en Marche), Castelnau-de-Lévis étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn. Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin.

11:02 - Castelnau-de-Lévis : élections législatives et dynamiques démographiques À Castelnau-de-Lévis, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,44% et une densité de population de 73 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 759 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,73%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,17%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Castelnau-de-Lévis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,31% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Castelnau-de-Lévis : un aperçu détaillé L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Castelnau-de-Lévis (81150). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 56,56% au premier tour et seulement 58,12% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Castelnau-de-Lévis cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 343 personnes en âge de voter dans la commune, 81,38% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,11% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 049 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?