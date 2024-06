Résultat des législatives à Castelnau-de-Montmiral : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Castelnau-de-Montmiral dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on se penche sur le détail, 144 votants de Castelnau-de-Montmiral ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu ainsi 28,63% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,71% et Valérie Hayer à 11,73%.

14:32 - Castelnau-de-Montmiral avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans à Castelnau-de-Montmiral que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 20,61% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 22,08%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,61% et Emmanuel Macron avec 20,18%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 49,05% contre 50,95%).

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel aux législatives à Castelnau-de-Montmiral ? Le RN ne convainquait pas à Castelnau-de-Montmiral il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,49% au premier tour, contre 28,73% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (LREM), Castelnau-de-Montmiral votant pour la 2ème circonscription du Tarn. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Castelnau-de-Montmiral : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Castelnau-de-Montmiral, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 15,08% d'agriculteurs pour 1 050 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 115 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 311 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 48,87% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 978,88 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, à Castelnau-de-Montmiral, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Castelnau-de-Montmiral : la participation au cœur des préoccupations À Castelnau-de-Montmiral, quelle participation aux précédentes législatives ? L'étude des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. A l'occasion des européennes de début juin, le taux d'abstention représentait 40,23% des votants de Castelnau-de-Montmiral (Tarn), contre un taux d'abstention de 38,7% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,75% au premier tour et seulement 38,99% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.