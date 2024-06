Résultat des législatives à Cerbère : l'élection 2024 en direct

14:25 - Cerbère et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Cerbère contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 19% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 43,35% ont 60 ans et plus. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (66,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 531 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (23,81%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 53,68%, comme à Cerbère, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.