19:37 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Chabanais, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,69% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 15,02% à Chabanais le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Chabanais en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après tous ces chiffres. Mais des pistes se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Chabanais entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 28% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 37,2% à Chabanais début juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous préoccupe désormais. Dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections du Parlement européen à Chabanais. Le mouvement a convaincu 37,2% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 15,02% et Valérie Hayer à 14,51%.

14:32 - Chabanais avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chabanais lors du premier tour de la présidentielle avec 26,51%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,71%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,31% et 6,86% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 43,68% contre 56,32%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Chabanais ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Chabanais, le RN terminait à la deuxième place, 20,37% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 21,56% pour Jérôme Lambert (Divers gauche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme LREM avec 53,14%. C'est donc Sylvie Mocoeur (LREM) qui l'emportait.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Chabanais À Chabanais, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec une densité de population de 112 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 16,76%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (38,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 618 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,17%) et le nombre de résidences HLM (7,35% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Chabanais mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Chabanais : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 583 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des élections européennes, 1 261 personnes habilitées à voter à Chabanais s'étaient rendues aux urnes (soit 49,96%), à comparer avec un taux de participation de 50,47% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,43% au premier tour. Au second tour, 47,3% des électeurs se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.