19:48 - Que vont trancher les supporters de la Nupes disparue à Chablis ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Chablis, le binôme Nupes avait en effet glané 16,25% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 10% à Chablis pour les élections continentales. Mais ce sont 17% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,59%), de l'EELV Marie Toussaint (3,85%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,41%).

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par le RN à Chablis Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des tendances se dégagent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Chablis entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 34% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,82% pour la liste Rassemblement national à Chablis il y a trois semaines Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chablis, avec 37,82%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 17,56% et François-Xavier Bellamy à 11,67%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Chablis en 2022 ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Chablis lors du premier tour de la présidentielle avec 32,21%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,05%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 10,53% et 6,9% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,15% contre 54,85%.

12:32 - Quel résultat à Chablis pour Ensemble aux législatives ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Chablis, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 26,35% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 38,65% pour André Villiers (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (60,36%). André Villiers remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chablis : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Chablis détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,33%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (64,53%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 708 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,31%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,5%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chablis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,68% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

Le taux d'abstention sera l'un des critères clés de ce scrutin législatif à Chablis (89800). La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Chablis. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 520 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 24,23% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 24,14% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,33% au premier tour. Au deuxième tour, 52,8% des votants ne se sont pas déplacés.