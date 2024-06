Résultat des législatives à Chabreloche : l'élection 2024 en direct

14:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chabreloche

Dans les rues de Chabreloche, les élections sont en cours. Dotée de 706 logements pour 1 177 habitants, la densité de la commune est de 127 habitants par km². Avec 76 entreprises, Chabreloche offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 13,79% des résidents sont des enfants, et 34,06% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,63% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 412,59 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Chabreloche, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.