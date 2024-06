Résultat des législatives à Charmoy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Quel résultat pour les européennes à Charmoy début juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections européennes à Charmoy. L'extrême droite cumulait 47,03% des voix, soit 206 voix, face à Valérie Hayer à 12,79% et Raphaël Glucksmann à 11,42%.

14:32 - Charmoy avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Charmoy que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne du parti avait rassemblé 34,68% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 20,72% et 18,62%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,13% contre 37,87%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Charmoy lors des législatives 2022. C'est en effet Audrey Lopez qui se classait en pôle position au premier tour avec 35,32% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 62,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,19%.

11:02 - Charmoy : démographie et socio-économie impactent les législatives Les données démographiques et socio-économiques de Charmoy mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 164 hab/km² et un taux de chômage de 8,55%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 465 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,73%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Charmoy mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,85% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Charmoy : quel était le pourcentage de participation aux précédentes législatives ? Au fil des dernières années, les 1 133 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, 44,65% des inscrits sur les listes électorales de Charmoy avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,83% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,04% au premier tour. Au second tour, 53,42% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Charmoy pour les élections législatives ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 875 personnes en âge de voter dans la localité, 26,86% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,4% au premier tour.