19:50 - Une prévision de 27% à 31% pour le Nouveau Front populaire à Chasseneuil-du-Poitou La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, avance dans le brouillard. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Chasseneuil-du-Poitou, le binôme Nupes avait en effet glané 27,96% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,88% pour Yannick Jadot, 2,65% pour Fabien Roussel et 1,92% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 17,14% à Chasseneuil-du-Poitou. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 31% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,4%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,99%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,54%).

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Chasseneuil-du-Poitou en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des pistes émergent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Chasseneuil-du-Poitou entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Chasseneuil-du-Poitou le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 386 électeurs de Chasseneuil-du-Poitou ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella glanait 27,22% des voix face à Valérie Hayer à 18,9% et Raphaël Glucksmann à 17,14%.

14:32 - 34,81% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Chasseneuil-du-Poitou L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 34,81% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,61%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 19,37%. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 67,1% contre 32,9% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Chasseneuil-du-Poitou, grattant 13,8% des votes sur place, contre 32,25% pour Françoise Ballet-Blu (Ensemble !). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Françoise Ballet-Blu (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chasseneuil-du-Poitou : ce qu'il faut retenir Comment les habitants de Chasseneuil-du-Poitou peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,89% et une densité de population de 268 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 399 € par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 449 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,5%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,39%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 16,76% à Chasseneuil-du-Poitou, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Participation à Chasseneuil-du-Poitou : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Chasseneuil-du-Poitou (86360), l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,14% au premier tour et seulement 50,47% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Chasseneuil-du-Poitou ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,3% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,59% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Chasseneuil-du-Poitou.