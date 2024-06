En direct

19:49 - À Chasseneuil-sur-Bonnieure, que vont décider les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en attirer une portion. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 16,32% des voix dans la localité. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,37% à Chasseneuil-sur-Bonnieure le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,84% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,99% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 22% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 14 points à Chasseneuil-sur-Bonnieure Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Chasseneuil-sur-Bonnieure entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Chasseneuil-sur-Bonnieure au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chasseneuil-sur-Bonnieure, avec 42,7%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 12,21%.

14:32 - 31,95% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Chasseneuil-sur-Bonnieure La cité de Chasseneuil-sur-Bonnieure avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait une avance notable avec 31,95% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,96% et 16,36% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 4,8% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 50,32% contre 49,68%.

12:32 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Chasseneuil-sur-Bonnieure ? Le résultat en faveur du RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national réalisait un excellent score à Chasseneuil-sur-Bonnieure. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Charente, c'est Caroline Colombier qui arrivait en tête au premier tour avec 25,52%. Sylvie Mocoeur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,94%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Chasseneuil-sur-Bonnieure et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Chasseneuil-sur-Bonnieure comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 723 logements pour 3 101 habitants, la densité de la ville est de 91 hab par km². Avec 227 entreprises, Chasseneuil-sur-Bonnieure offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Chasseneuil-sur-Bonnieure forme une communauté diversifiée, avec ses 120 résidents étrangers, soit 3,87% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 25,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 669,42 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Chasseneuil-sur-Bonnieure, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Chasseneuil-sur-Bonnieure : quel sera le taux de participation ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des consultations politiques passées ? Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,52% au sein de Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente). L'abstention était de 44,22% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,36% au premier tour et seulement 52,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Chasseneuil-sur-Bonnieure ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.