Résultat des législatives à Châtenay-sur-Seine : l'élection 2024 en direct

14:32 - 45,03% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Châtenay-sur-Seine

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. La ville de Châtenay-sur-Seine avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste écrasait le match avec 45,03% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 18,13% et 17,15% des voix. Châtenay-sur-Seine n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec 6,04% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 65,99%, devant Emmanuel Macron à 34,01%.