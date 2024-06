En direct

19:50 - Un bloc de gauche évalué entre 18% et 22% à Châtenois pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire ce dimanche ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Châtenois, le binôme Nupes avait en effet glané 18,6% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 12,18% à Châtenois le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 5% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,86% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 22% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Châtenois Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Châtenois entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Châtenois dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Châtenois, avec 33,43%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 19,59% et Raphaël Glucksmann à 12,18%.

14:32 - Châtenois avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,6% contre 32,7% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,04% et 6,79% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 41,23% contre 58,77%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Châtenois Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Châtenois, comptant 16,11%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 36,73% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche (67,16% contre 32,84% pour le RN). Charles Sitzenstuhl remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Châtenois Quel portrait faire de Châtenois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 4 235 habitants répartis dans 1 918 logements, cette ville présente une densité de 283 hab par km². Avec 292 entreprises, Châtenois offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,68%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 33,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 092 euros/an, la ville vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Châtenois contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Châtenois L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera l'ampleur de la participation à Châtenois. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,23% au premier tour et seulement 58,06% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Châtenois cette année ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,21% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,86% au premier tour. Les efforts pour faire "barrage" au RN seraient notamment susceptibles de pousser les habitants de Châtenois à ne pas rester chez eux.