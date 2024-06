Résultat des législatives à Chauffry : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 162 votants de Chauffry ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, glanait 42,97% des voix face à Valérie Hayer à 9,28% et Raphaël Glucksmann à 9,28%.

L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du parti d'extrême droite écrasait le match avec 32,79% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,74% et 18,74% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 8,83% des voix pour sa part. Pour le second tour, c'est encore la cheffe de file de l'ancien FN qui s'imposait à Chauffry avec 58,38%, devant Emmanuel Macron à 41,62%.

Le RN se hissait en première position à Chauffry au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Aymeric Durox au sommet au premier tour, avec 32,08% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,60%, devant le binôme Les Républicains à 46,40%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Chauffry

Dans la ville de Chauffry, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,15% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 362 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,94%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chauffry mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,25% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.