C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du parti frontiste prenait une avance notable avec 31,84% au premier tour contre 20,9% pour Emmanuel Macron et 18,91% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,97% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 52,23%, devant Emmanuel Macron à 47,77%.

A l'échelle locale, le résultat du RN aux élections législatives sera très analysé. Aux législatives en 2022 à Chaux, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,49% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 23,59% pour Florian Chauche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 51,81%. Florian Chauche s'imposait donc finalement sur place.

Quel portrait faire de Chaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 179 habitants répartis dans 458 logements, ce bourg présente une densité de 119 hab/km². L'existence de 34 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (10,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 21,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,99% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 970,58 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Chaux, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

L'un des critères décisifs des élections législatives 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Chaux (90330). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,07% au premier tour et seulement 48,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chaux ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 74,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 74,79% au deuxième tour, c'est-à-dire 617 personnes.

08:02 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Chaux

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Chaux. Au cours des législatives 2024, les nouveaux députés de l'Assemblée nationale vont être renouvelés lors d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Autrement dit, ce dimanche, les votants de Chaux doivent se décider entre les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement divisé, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle, de l'union des gauches réussira à capter le plus de voix à Chaux (90330) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.