En direct

19:37 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Chazelles fait envie La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,1% à Chazelles. Mais on peut en revanche remonter ce score à 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,6%), de l'EELV Marie Toussaint (3,52%) et enfin de Léon Deffontaine (4,11%). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Chazelles, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 23,7% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Chazelles Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 38,27% à Chazelles début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. 38,27% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Chazelles, devant Raphaël Glucksmann à 15,1% et Valérie Hayer à 14,66%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 261 électeurs de Chazelles.

14:32 - 28,33% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Chazelles La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,22% contre 28,33% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,92% et 5,81% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,75% contre 56,25%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Se tourner vers le plus récent scrutin législatif donne des indicateurs précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Chazelles ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 23,53% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Charente, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle cumuleront 26,05% des voix. Sur la commune de Chazelles, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Chazelles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Chazelles, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 563 habitants répartis dans 785 logements, cette ville présente une densité de 59 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 902 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 43,06% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 370,48 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chazelles incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est l'heure de voter à Chazelles : la participation au cœur des préoccupations À Chazelles, quelle participation aux élections législatives ? L'un des facteurs essentiels des législatives 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Chazelles. La volonté de changement des habitants pourrait inciter les citoyens de Chazelles à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 246 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,91% étaient restées chez elles, contre une abstention de 23,35% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,96% au premier tour. Au second tour, 51,76% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Sylvie Mocoeur dans la 3ème circonscription de la Charente ?