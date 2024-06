Résultat des législatives à Chenoise-Cucharmoy : l'élection 2024 en direct

La communauté électorale de Chenoise-Cucharmoy avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite l'emportait avec 43,47% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,81% et 12,07% des voix. Chenoise-Cucharmoy n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,65% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait à Chenoise-Cucharmoy avec 62,3%, devant Emmanuel Macron à 37,7%.

Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Lors des législatives 2022, le RN se hissait en première position à Chenoise-Cucharmoy. On retrouvait en effet Aymeric Durox au sommet au premier tour, avec 37,77% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,21%, devant le binôme Les Républicains à 45,79%.

11:02 - Chenoise-Cucharmoy : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Chenoise-Cucharmoy, le scrutin est en cours. Dotée de 756 logements pour 1 654 habitants, la densité de la ville est de 38 hab/km². Ses 85 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 480 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,26% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 33,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 747,17 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Chenoise-Cucharmoy, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs français.