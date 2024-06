Résultat des législatives à Choisy-en-Brie : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Jordan Bardella à 48,2% à Choisy-en-Brie il y a trois semaines Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Choisy-en-Brie, avec 48,2%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 9,4% et François-Xavier Bellamy à 7,4%.

14:32 - Choisy-en-Brie avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Choisy-en-Brie pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 38,67% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,07% et 12,98% des voix. Choisy-en-Brie n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,91% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est également Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Choisy-en-Brie avec 57,44%, devant Emmanuel Macron à 42,56%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Choisy-en-Brie ? Lors des dernières législatives à Choisy-en-Brie, le RN arrivait à la deuxième place, 31,08% des votants ayant choisi son binôme, contre 31,71% pour Isabelle Perigault (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 53,51%. Isabelle Perigault remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Choisy-en-Brie : un éclairage démographique La démographie et le contexte socio-économique de Choisy-en-Brie contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,87% et une densité de population de 56 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 480 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,21%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,88%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Choisy-en-Brie mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,78% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Choisy-en-Brie À Choisy-en-Brie (77320), l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,63% au premier tour et seulement 45,78% au second tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,62% des votants de la ville. Le taux de participation était de 78,66% au premier tour, c'est-à-dire 741 personnes.