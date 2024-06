En direct

19:39 - Qui vont plébisciter les électeurs de la gauche à Collonges-et-Premières ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Collonges-et-Premières, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,15% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,62% à Collonges-et-Premières. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 3,88% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,85% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,64% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - 23 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Collonges-et-Premières Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 23 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 42% ou plus à Collonges-et-Premières ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Collonges-et-Premières aux européennes Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Collonges-et-Premières. Ladite liste a glané 52,18% des suffrages, soit 215 voix, contre Raphaël Glucksmann à 12,62% et Valérie Hayer à 7,28%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Collonges-et-Premières ? C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans à Collonges-et-Premières que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 34,46% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,61% et 17,68%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,88% contre 40,12%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce soir à Collonges-et-Premières ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 avaient offert un très gros résultat pour le RN à Collonges-et-Premières. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, c'est Dominique-Alexandre Bourgois qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,77%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Patricia Marc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 56,23%.

11:02 - Élections législatives à Collonges-et-Premières : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Collonges-et-Premières façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 38% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,52%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (92,49%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (93,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 355 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,78%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (4,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Collonges-et-Premières mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,88% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives à Collonges-et-Premières : ce qu'il faut retenir Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur clé de ces législatives à Collonges-et-Premières (21110). L'inflation dans le pays pourrait en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Collonges-et-Premières. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,64% au sein de la ville. Le taux de participation était de 78,8% au premier tour, ce qui représentait 576 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,23% au premier tour. Au second tour, 41,3% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Collonges-et-Premières cette année ? Quel député se substituera à Patricia Marc dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or ?