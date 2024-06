Résultat des législatives à Condé-sur-Vesgre : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Condé-sur-Vesgre le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 26,54% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Condé-sur-Vesgre, contre Valérie Hayer à 17,93% et François-Xavier Bellamy à 13,18%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi 151 habitants de Condé-sur-Vesgre passés par les bureaux de vote.

14:32 - Condé-sur-Vesgre avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 30,39% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,35% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle à Condé-sur-Vesgre. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 18,05%. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 35,14% contre 64,86%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Condé-sur-Vesgre, récoltant 16,22% des voix sur place, contre 28,96% pour Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les enjeux locaux de Condé-sur-Vesgre : tour d'horizon démographique Dans les rues de Condé-sur-Vesgre, les élections sont en cours. Avec ses 32,31% de cadres supérieurs pour 1 250 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 103 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (83,96%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 35,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 40,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 673,85 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Condé-sur-Vesgre incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Condé-sur-Vesgre ? Ce dimanche, lors des législatives à Condé-sur-Vesgre, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,22% au premier tour. Au second tour, 46,66% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Condé-sur-Vesgre ? En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,19% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 23,45% au second tour.