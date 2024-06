En direct

19:49 - À Confolens, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,6% des suffrages dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 15,63% à Confolens. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 4,35% de Manon Aubry (LFI), les 3,52% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,76% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 26% cette fois.

18:42 - Le RN a largement séduit à Confolens en 5 ans Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de scores. Mais des indices émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Confolens entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 26% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Confolens le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Confolens, avec 32,3%, soit 312 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 16,36% et Raphaël Glucksmann à 15,63%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Confolens lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Confolens lors du premier tour de la présidentielle avec 29,72%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,31%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 17,97% et 5,31% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,42% contre 58,58%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à Confolens Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Confolens, récoltant 18,5% des votes sur place, contre 20,90% pour Sylvie Mocoeur (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 41,33% contre 58,67% pour les vainqueurs. Sylvie Mocoeur remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Confolens aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Confolens, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 142 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,07%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2047,7 euros par mois peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,59%) et le nombre de résidences HLM (8,03% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Confolens mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,09% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Confolens : scrutin en cours À Confolens, l'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,88% au premier tour et seulement 48,49% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Confolens cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 925 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,14% au second tour.