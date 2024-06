Résultat des législatives à Coulommiers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Coulommiers pour ces législatives ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,52% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (23,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,31% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 10,05% à Coulommiers pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,7% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,04% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 26% cette fois.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Coulommiers Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,61% pour la liste RN à Coulommiers début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Coulommiers. Le mouvement attirait 37,61% des suffrages, soit 1456 voix, devant Valérie Hayer à 14,31% et Manon Aubry à 11,7%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Coulommiers lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. La communauté des électeurs de Coulommiers avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La patronne de l'ancien FN terminait avec 27,7% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,38% et 23,39% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,25% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,29% contre 52,71%.

12:32 - Quel résultat à Coulommiers pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Coulommiers, le RN arrivait à la deuxième place, 23,31% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 36,12% pour Franck Riester (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 55,78%. Franck Riester remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Coulommiers A mi-chemin des législatives, Coulommiers fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 250 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 183 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 951 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,96% des résidents sont des enfants, et 10,41% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 316 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,27%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 152 €/an. À Coulommiers, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Analyse de la participation lors des dernières élections législatives à Coulommiers L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Coulommiers. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles, combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Coulommiers. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 34,81% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 32,01% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,59% au premier tour. Au second tour, 61,37% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Coulommiers ? Quel député détrônera Franck Riester dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne ?