Résultat des législatives à Courpalay : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Courpalay. Ladite liste enregistrait 50,88% des suffrages, contre Valérie Hayer à 8,77% et Marion Maréchal à 7,02%.

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Courpalay s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe de l'ancien FN prenait une avance notable avec 38,49% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,18% et 16,14% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 9,52% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN avait aussi une longueur d'avance avec 61,53%.

11:02 - Analyse socio-économique de Courpalay : perspectives électorales

À Courpalay, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,34% et une densité de population de 96 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 464 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,72%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Courpalay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,72% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.