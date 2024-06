En direct

19:47 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Couternon ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Couternon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,69% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,61% à Couternon. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 6,62% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,85% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,05% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 28% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Couternon Alors que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 27% voire plus à Couternon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Couternon au début du mois Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Couternon, avec 29,57% des bulletins devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 19,29%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,61%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Couternon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. On remarque que le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Couternon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait rassemblé 18,45% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,66%, suivi donc de Marine Le Pen avec 18,45% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,88%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 36,31% contre 63,69%).

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Couternon Le RN ratait complètement la première marche à Couternon en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,54% au premier tour, contre 29,85% pour Fadila Khattabi (LREM), Couternon faisant partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche avec 40,95% contre 59,05% pour les vainqueurs. Fadila Khattabi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Couternon : un éclairage démographique Quel portrait faire de Couternon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 24,11% de cadres pour 1 924 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 149 entreprises, Couternon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (94,09%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 47,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 484,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à Couternon, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Couternon (21560) L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les précédentes européennes, parmi les 1 520 inscrits sur les listes électorales à Couternon, 41,32% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 46,94% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,93% au premier tour et seulement 52,11% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Couternon ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 490 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 15,5% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,13% au deuxième tour.