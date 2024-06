Résultat des législatives à Culhat : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Culhat : impact de la démographie et de l'économie locale

Devant le bureau de vote de Culhat, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 145 habitants répartis dans 507 logements, ce bourg présente une densité de 62 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 54 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 668 foyers fiscaux. Dans le bourg, 17,56% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,67% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 35,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,01% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 302,64 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Culhat manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.