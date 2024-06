Résultat des législatives à Cunac : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Cunac. Marine Le Pen s'imposait avec 26,36% au premier tour contre 25,92% pour Emmanuel Macron et 18,65% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec seulement 8,06% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,47% contre 54,53%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Cunac : ce qu'il faut retenir

Quel impact aura la population de Cunac sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,81%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (88,4%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (7,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 807 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (3,78%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,33%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cunac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,35% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.