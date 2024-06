Résultat des législatives à Dammartin-en-Serve : l'élection 2024 en direct

Regarder quelques jours en arrière peut sembler également évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Dammartin-en-Serve. L'extrême droite attirait 40,81% des suffrages, soit 222 voix, devant Raphaël Glucksmann à 12,5% et Valérie Hayer à 9,93%.

C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Dammartin-en-Serve que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait engrangé 30,84% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 22,48% et 19,9%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,65% contre 47,35%).

11:02 - Les données démographiques de Dammartin-en-Serve révèlent les tendances électorales

La démographie et le profil socio-économique de Dammartin-en-Serve déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,37% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 79 hab par km² et 49,71% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,82%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Dammartin-en-Serve mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,99% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.