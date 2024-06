Résultat des législatives à Dammartin-sur-Tigeaux : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être comparable avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Dammartin-sur-Tigeaux. L'extrême droite a enregistré 37,37% des suffrages, soit 148 voix, devant Valérie Hayer à 10,86% et Raphaël Glucksmann à 10,35%.

14:32 - Dammartin-sur-Tigeaux avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Dammartin-sur-Tigeaux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,89%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 27,07% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 21,66% et 8,29% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 47,8% contre 52,2%.