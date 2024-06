Résultat des législatives à Deux Rivières : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 33,06% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Deux Rivières, devant Raphaël Glucksmann à 11,85% et Manon Aubry à 10,4%. Le RN a dominé le scrutin avec pas moins de 159 votants de Deux Rivières.

14:32 - À Deux Rivières, le résultat de la présidentielle toujours pertinent

Marine Le Pen a surperformé à Deux Rivières pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,14% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,89% et 21,53% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,46% des suffrages pour sa part. Avec 49,83%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,17%.