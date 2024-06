En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Dissay pour ces législatives ? La Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,97% à Dissay. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Dissay, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 28,47% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a nettement progressé à Dissay en 5 ans Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 28% voire plus à Dissay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Dissay au début du mois De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. Le 9 juin en effet, à Dissay, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 32,32% des voix face à Valérie Hayer à 15,53% et Raphaël Glucksmann à 14,97%. Dans le détail, 406 électeurs se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Dissay ? L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Dissay lors du premier tour de la présidentielle avec 27,56%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,01%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,99% et 5,44% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 43,7% contre 56,3%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Dissay ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection législative, localement. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Dissay, récoltant 20,29% des suffrages sur place, contre 28,47% pour Lisa Belluco (Nupes). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dissay et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Dissay, les élections sont en cours. Avec ses 3 185 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 193 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 728 foyers fiscaux. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,1% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,63% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 10,73%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2153,59 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Dissay incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Dissay : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Début juin, pendant les élections européennes, le taux d'abstention représentait 46,83% des inscrits sur les listes électorales de Dissay. Le taux d'abstention était de 47,18% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,19% au premier tour et seulement 52,78% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.