Résultat des législatives à Doue : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Doue, avec 42,93%, soit 173 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 12,66% et Raphaël Glucksmann à 9,68%.

La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,06% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Doue. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,46%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,8% des voix. En finale de cette présidentielle, c'est également la leader de l'ancien FN qui s'imposait avec 55,01%, devant Emmanuel Macron à 44,99%.

Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection législative. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Doue lors des élections du Parlement en 2022. On retrouvait en effet Aymeric Durox devant ses concurrents au premier tour, avec 28,84% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 50,59%, devant le binôme Les Républicains à 49,41%.

11:02 - Analyse socio-économique de Doue : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Doue mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 49 habitants par km² et un taux de chômage de 6,6%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,8%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 382 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,07%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Doue mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.