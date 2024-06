En direct

19:48 - Les bulletins de la gauche unie très suivis La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 9,23% à Dozulé. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 19% sur place. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 19,4% des votes dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Dozulé Que peut-on retenir de cette combinaison de statistiques ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Dozulé entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Dozulé Le résultat des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Dozulé, avec 41,35% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,13%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,23%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Dozulé ? Marine Le Pen avait amplement dépassé son score national à Dozulé au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,86% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,46% et 14,78% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 6,24% des voix. Avec 49,66%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,34%.

12:32 - À Dozulé, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Le score du Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN ratait complètement la première marche à Dozulé il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15,49% au premier tour, contre 44,96% pour Sophie Gaugain (Les Républicains), Dozulé votant pour la 4ème circonscription du Calvados. Au second tour, c'est en revanche Christophe Blanchet (Ensemble !) qui va glaner le plus de voix, avec 54,85% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Dozulé : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Dozulé, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,67%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1843,59 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,81%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,52%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Dozulé mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,82% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Dozulé : analyse du pourcentage d'abstention aux élections législatives La participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif à Dozulé (14430). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,27% au premier tour. Au deuxième tour, 47,59% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 74,44% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 73,89% au premier tour, soit 1 115 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre Israël et la Palestine, sont de nature à ramener les électeurs de Dozulé dans les bureaux de vote.