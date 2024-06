En direct

19:49 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Éloyes Une autre question de ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La liste Glucksmann avait atteint 10,34% à Éloyes le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,34% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 21% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 17,33% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Éloyes Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des pistes apparaissent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du RN à Éloyes Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 42,5% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Éloyes, devant Valérie Hayer à 12,5% et Raphaël Glucksmann à 10,34%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi 493 habitants d'Éloyes passés par les urnes.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Éloyes au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 32,09% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Éloyes. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,26%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,58% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,9% contre 50,1%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Éloyes ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif apporte des enseignements clés au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Éloyes, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,3% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 41,92% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (66,99%). Christophe Naegelen remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Éloyes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Éloyes comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 584 logements pour 3 099 habitants, la densité de la commune est de 260 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 172 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 893 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,69% des résidents sont des enfants, et 10,8% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,05% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,52% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 7,68 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Éloyes montre l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Éloyes ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Pendant les européennes de début juin, 45,16% des inscrits sur les listes électorales d'Éloyes (Vosges) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 49,53% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,66% au premier tour et seulement 55,63% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Éloyes ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 194 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,5% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,06% au premier tour.