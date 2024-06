En direct

19:49 - Les suffrages de la gauche unie convoités La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,58% à Emmerin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 29% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,54%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,12%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,06%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Emmerin, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 28,53% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Emmerin Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 30% ou plus à Emmerin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Emmerin aux européennes Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc aussi indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les européennes à Emmerin. Ladite liste enregistrait 29,55% des suffrages, face à Valérie Hayer à 17,24% et Raphaël Glucksmann à 13,58%.

14:32 - 34,06% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Emmerin Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Emmerin avec 21,15% contre 34,06% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,94% et 6,27% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,72% contre 63,28%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Emmerin Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Emmerin, obtenant 17,99% des votes sur place, contre 28,53% pour Ophélie Delneste (LFI-PS-PC-EELV). Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Emmerin Quel portrait faire d'Emmerin, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 24,58% de cadres supérieurs pour 3 053 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 140 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 613 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (86,37%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 38,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,37%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 675 euros par an. À Emmerin, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Emmerin (59320) ? L'un des critères décisifs des législatives sera incontestablement le taux de participation à Emmerin. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,86% au premier tour. Au deuxième tour, 51,06% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Emmerin ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,3% des votants de la ville, contre une abstention de 24,18% au deuxième tour. L'inflation dans le pays est par exemple capable d'inciter les citoyens d'Emmerin à ne pas rester chez eux.