14:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Esches

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Esches comme dans toute la France. Dotée de 558 logements pour 1 643 habitants, la densité de la commune est de 200 hab par km². Ses 55 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,17% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 59,28% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 138,48 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Esches, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.