Résultat des législatives à Mortefontaine-en-Thelle : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Mortefontaine-en-Thelle. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Oise, c'est Philippe Ballard qui démarrait en pôle position au premier tour avec 41,08%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 58,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,13%.

11:02 - Mortefontaine-en-Thelle : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Mortefontaine-en-Thelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 991 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 65 entreprises, Mortefontaine-en-Thelle offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (89,2%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 31,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 465,14 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Mortefontaine-en-Thelle, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Mortefontaine-en-Thelle L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,95% dans la commune de Mortefontaine-en-Thelle, à comparer avec un taux de participation de 45,67% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,46% au premier tour et seulement 37,67% au second tour. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.