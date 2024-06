Résultat des législatives à Escoutoux : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Escoutoux : impact de la démographie et de l'économie locale

À Escoutoux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,04% et une densité de population de 49 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 629 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,87%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,06%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Escoutoux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,78% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.