Résultat des législatives à Job : l'élection 2024 en direct

14:24 - Démographie et politique à Job, un lien étroit

Quel portrait faire de Job, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 735 logements pour 1 003 habitants, la densité de la ville est de 23 hab par km². Avec 51 entreprises, Job est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,35% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,83% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,75% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 954,58 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Job, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.