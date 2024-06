Résultat des législatives à Joze : l'élection 2024 en direct

14:24 - Joze : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Joze, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 57 habitants par km² et 46,6% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,86% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,33%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 451 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,06%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,48%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Joze mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,83% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.