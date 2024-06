Résultat des législatives à Saint-Julien-de-Coppel : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Julien-de-Coppel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Devant le bureau de vote de Saint-Julien-de-Coppel, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 315 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 70 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 19,94% des résidents sont des enfants, et 4,51% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 33,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 45,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 468,03 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Julien-de-Coppel, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.