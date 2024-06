Résultat des législatives à Paslières : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Paslières ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Paslières, le RN finissait à la deuxième place, 21,18% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 58,46% pour André Chassaigne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 73,52%. André Chassaigne s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Paslières : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Paslières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 483 habitants répartis dans 786 logements, cette commune présente une densité de 55 habitants par km². Ses 72 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,17% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 43,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 289,84 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, Paslières incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives démarrent à Paslières : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Paslières (63290). La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement pousser les habitants de Paslières à s'intéresser plus fortement au scrutin. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,02% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,4% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,19% au premier tour et seulement 51,19% au second tour. Quel député remplacera André Chassaigne dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme ?