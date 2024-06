Résultat des législatives à Luzillat : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Luzillat : un éclairage démographique

La démographie et la situation socio-économique de Luzillat déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 12,06% et une densité de population de 46 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,92%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 403 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,60%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,63%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Luzillat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,29% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.