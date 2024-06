Résultat des législatives à Marsac-en-Livradois : l'élection 2024 en direct

Il y a deux ans, lors des législatives à Marsac-en-Livradois, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 17,75% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 59,77% pour André Chassaigne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (72,22%). André Chassaigne remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Marsac-en-Livradois aux élections législatives

Devant le bureau de vote de Marsac-en-Livradois, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 412 habitants répartis dans 1 022 logements, ce village présente une densité de 30 habitants/km². Ses 103 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 419 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (61,35%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 755,22 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Marsac-en-Livradois incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.