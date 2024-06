Résultat des législatives à Étueffont : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 28,36% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Étueffont. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,39%. Étueffont n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 9,08% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen elle conservait son avantage au 2e tour avec 51,66%.

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Étueffont

Dans la ville d'Étueffont, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 118 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,08%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 597 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (21,18%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Étueffont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,53% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.