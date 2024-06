En direct

19:37 - Un vote de gauche évalué entre 29% et 30% à Exideuil-sur-Vienne pour ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 15,04% à Exideuil-sur-Vienne. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Exideuil-sur-Vienne, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,42% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,66% pour Yannick Jadot, 5,81% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Exideuil-sur-Vienne Que peut-on conclure de cette combinaison de statistiques ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 44,06% à Exideuil-sur-Vienne le 9 juin dernier Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux européennes à Exideuil-sur-Vienne. Ladite liste a séduit 44,06% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 15,04% et Valérie Hayer à 9,23%.

14:32 - Exideuil-sur-Vienne avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Exideuil-sur-Vienne lors du premier tour de la présidentielle avec 29,4%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,74%. Exideuil-sur-Vienne n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Fabien Roussel, avec respectivement 18,11% et 5,81% des suffrages. La cheffe du RN retournera la tendance au second avec 53,43% contre 46,57% pour Macron.

12:32 - Marie-Pierre Noël (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Exideuil-sur-Vienne Le nombre d'électeurs en faveur du RN va être le déterminant pour cette élection 2024 localement. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Exideuil-sur-Vienne, grattant 20,9% des voix sur place, contre 30,42% pour Marie-Pierre Noël (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Chose inattendue : le parti nationaliste parviendra finalement à terminer à la première marche de ces législatives, avec 58,36%, contre 41,64% pour le binôme Ensemble ! À l'issue du second round.

11:02 - Exideuil-sur-Vienne : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans les rues d'Exideuil-sur-Vienne, le scrutin est en cours. Dotée de 648 logements pour 1 021 habitants, la densité de la commune est de 50 hab/km². Ses 38 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 335 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,77% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 43,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 35,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 428,38 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Finalement, à Exideuil-sur-Vienne, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Exideuil-sur-Vienne Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les européennes de début juin, 53,74% des inscrits sur les listes électorales d'Exideuil-sur-Vienne s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 54,35% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 49,13% au premier tour. Au deuxième tour, 47,64% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Exideuil-sur-Vienne ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 806 personnes en âge de voter dans la commune, 74,25% avaient participé au vote. La participation était de 77,17% au premier tour, ce qui représentait 622 personnes.