En direct

19:51 - À Ézanville, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 13,59% à Ézanville pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 39% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (19,46%), de l'EELV Marie Toussaint (5,84%) et enfin de Léon Deffontaine (2,14%). La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Ézanville, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,88% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Ézanville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Ézanville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 24% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Ézanville il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Ézanville. L'extrême droite cumulait 26,98% des suffrages, contre Manon Aubry à 19,46% et Raphaël Glucksmann à 13,59%.

14:32 - Ézanville avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 28,86% et Emmanuel Macron avec 26,22% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle à Ézanville. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 19,13%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 63,27% devant Marine Le Pen (36,73%).

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Ézanville ? Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Ézanville, grappillant 16,01% des votes sur place, contre 29,88% pour Romain Eskenazi (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nupes (53,53% contre 46,47% pour le RN). Romain Eskenazi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Ézanville : un éclairage démographique Quelle influence la population d'Ézanville exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 21,03% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,51% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,76%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 826 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,12% et d'une population immigrée de 15,12% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Ézanville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,61% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux dernières législatives à Ézanville Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux antérieurs ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 52,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Ézanville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 50,39% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,14% au premier tour. Au deuxième tour, 44,61% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.